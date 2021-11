- Naszym sposobem gry nie jestem zdziwiony, bo tak gramy w lidze. Musieliśmy zdominować Wieczystą, bo jak im się zabierze piłkę, to mają kłopot - analizował na gorąco Maciej Musiał, trener Garbarni.

- Przygotowując się do każdego przeciwnika, trzeba znaleźć jego słabe strony, a mocniejsze zniwelować i nam się to udało idealnie. Zawsze zakładam optymistyczny plan, czyli taki, że nie stracimy bramki, Wiedząc jednak, jaki potencjał w ofensywie ma Wieczysta, to spodziewałem się, że nasz bramkarz będzie miał więcej pracy - dodał szkoleniowiec.

Przy okazji szkoleniowiec zdradził, jaki miał plan na starcie z czwartoligowcem .

- Zależało nam, by ich najważniejszych zawodników pozbawić piłki, dlatego graliśmy pressingiem, by w komfortowych warunkach jak najrzadziej dostawali piłkę. To było kluczowe zadanie, które udało się nam wypełnić - cieszył się Musiał.

Trener przyznał, że przygotowując się do meczu, analizował głównie spotkania Wieczystej z Chrobrym Głogów w 1/16 finału Pucharu Polski.

- Analiza Wieczystej na podstawie meczów z czwartoligowcami byłaby mało wiarygodna, dlatego skoncentrowałem się właśnie na meczu z Chrobrym - zaznacza Musiał.

Teraz Garbarnia czeka na losowanie 1/8 finału Pucharu Polski. Trener drugoligowca nie kryje, że tym razem chciałby trafić na wyżej notowanego rywala.

- Kusząca jest możliwość grania z kimś z wyższej ligi i właśnie na tle zespołu z Ekstraklasy chcielibyśmy się sprawdzić. Na pewno podeszlibyśmy do tego spotkania z pokorą, ale to pomogłoby nam zobaczyć, ile brakuje nam do takiego zespołu - zauważa Musiał.

PJ