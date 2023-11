Trener ŁKS skomentował pracę sędziego. "Nieludzka decyzja". [WIDEO]

To była kluczowa decyzja spotkania

Jednak w setnej minucie łodzianom udało się wyprowadzić kontratak. Dan Ramirez zagrał do Janczukowicza, ten wbiegł w pole karne i zwodem oszukał Frana Tudora. Chorwat chwycił go ręką, ale za chwilę puścił. Napastnik ŁKS upadł. Sędzia Kwiatkowski uznał jednak, że Janczukowicz próbował wymusić rzut karny i ukarał go żółtą kartką. Tyle że to było drugie upomnienie ełkaesiaka. To oznaczało czerwoną kartkę.