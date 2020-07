W poniedziałek poznaliśmy pary 1/32 finału Pucharu Polski. Losowanie odbyło się w Warszawie, w siedzibie PZPN-u. Obrońca trofeum, czyli Cracovia zagra na wyjeździe z Chrobrym Głogów.

Już na tym etapie w jednej parze spotkały się drużyny z PKO BP Ekstraklasy. I tak Górnik Zabrze podejmie Jagiellonię Białystok.



Ciekawą parę stworzyły Radomiak i Miedź Legnica. Obie, zanim przystąpią do 1/32 finału Pucharu Polski, to już 28 lipca zmierzą się w półfinałach baraży o Ekstraklasę!



W dwóch parach goście będą musieli odbyć daleką podróż. Pogoń Szczecin przyjedzie do Nowego Targu na mecz z Podhalem, a z kolei Puszcza Niepołomice pojedzie do zwycięzcy w Pomorskim ZPN.



Spotkania 1/32 finału Pucharu Polski odbędą się pomiędzy 13 a 16 sierpnia.

Losowanie przeprowadził Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN-u. Obowiązywała zasada, że gospodarzem pojedynku będzie drużyna z niższej klasy rozgrywkowej, chyba że obie są z tej samej, w takiej sytuacji decydowała kolejność.

Pula nagród w Pucharze Polski na sezon 2020/21 wyniesie 10 milionów złotych, zwycięzca weźmie połowę tej kwoty.

Zestaw par 1/32 finału:

Odra Opole - Lech Poznań

GKS Bełchatów - Legia Warszawa

Chrobry Głogów - Cracovia

Resovia - Piast Gliwice

Ślęza Wrocław - Wigry Suwałki

Opolski ZPN - Górnik Łęczna

Górnik Polkowice - Arka Gdynia

Wielkopolski ZPN - Korona Kielce

Łódzki ZPN - Widzew Łódź

Garbarnia Kraków - GKS Katowice

Kujawsko-Pomorski ZPN - Zagłębie Sosnowiec

Podhale Nowy Targ - Pogoń Szczecin

Błękitni Stargard/Legionovia - Warta Poznań

Stomil Olsztyn - GKS Jastrzębie

Radomiak - Miedź Legnica

Podlaski ZPN - Znicz Pruszków

Stal Rzeszów - Podbeskidzie Bielsko-Biała

GKS Tychy - Wisła Płock

Lubuski ZPN - Świt Szczecin

ŁKS - Śląsk Wrocław

Świt Nowy Dwór Mazowiecki - KGHM Zagłebie Lubin

Sandecja Nowy Sącz - Raków Częstochowa

Lubelski ZPN - Pogoń Siedlce

Skra Częstochowa/Stal Stalowa Wola - Lechia Gdańsk

Pomorski ZPN - Puszcza Niepołomice

Warmińsko-Mazurski ZPN - Śląski ZPN

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Bytovia

KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - Wisła Kraków

Chojniczanka - Olimpia Elbląg

Olimpia Grudziądz - Lech II Poznań/Elena Toruń

Podkarpacki ZPN - Stal Mielec