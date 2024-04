Torpedowany przez korupcję i kiboli. Dziś 50 tys. biletów sprzedano w okamgnieniu

Finał torpedowany przez kiboli i korupcję

Jest 1998 rok. Na stadionie w Poznaniu pierwszoligowa Amica Wronki mierzy się z drugoligowym Aluminium Konin, który sensacyjnie wdrapał się do finału. Różnica klasy to miało być jednak za mało dla klubu z Wronek.

Amica wygrywa 5:3, po serii absurdalnych decyzji sędziego. Początkowo Polski Związek Piłki Nożnej udaje, że nic złego się nie stało, ale później wylicza arbitrowi aż 16 rażących pomyłek. Aluminium chce powtórzenia meczu i sprawiedliwości szuka u prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego oraz ministra sportu Marka Dębskiego. Działacze z Konina nic jednak nie wskórali i do dziś Amica widnieje wśród zdobywców Pucharu Polski. Co prawda podejmowano próby wymazanie tego haniebnego finału z historii i odebrania Amice trofeum, ale sprawa się przedawniła.

W porę PZPN zadziałał jednak w sprawie finału PP z 2005 r. W dwumeczu Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski pokonała Zagłębie Lubin, ale co najmniej jedno ze spotkań było ustawione. W tej sytuacji PZPN odebrał puchar Dyskobolii, ale nie przyznał go Zagłębiu. "Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia uchwalenia i stanowi podstawę do dokonania stosownych zmian w annałach historii polskiej piłki nożnej" - napisał PZPN w komunikacie.

Dwa lata później w PP wrócono do formuły rozgrywania finału jako jednego spotkania na neutralnym stadionie. Szybko jednak okazało się, że nie jest to lek na całe zło .

Rok później finał przeniesiono do Kielc, następnie wrócono do formuły dwumeczu, aż w końcu zdecydowano się na odważny ruch - finał Pucharu Polski zaplanowano na Stadionie Narodowym i to właśnie tam do dziś przyznawane jest trofeum (wyjątkiem były 2020 i 2021 r., gdy z powodu pandemii mecz przeniesiona do Lublina).