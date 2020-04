PZPN i Polsat ogłosiły zawarcie umowy dotyczącej praw telewizyjnych do rozgrywek o Totolotek Puchar Polski oraz meczów o mistrzostwo Fortuna 1. Ligi. Na polsatowskiej antenie będziemy śledzić losy rywalizacji przynajmniej do końca sezonu 2023/24.

- Prawdziwych przyjaciół poznaje się w trudnych, wymagających czasach - powiedział prezes PZPN, cytowany przez serwis "Łączy nas piłka". - Telewizja Polsat jeszcze raz pokazała, że można na nią liczyć nawet w trudnych do wyobrażenia okolicznościach. Dziś nie gramy, czekamy na opanowanie sytuacji, ale wiadomo, że w końcu normalne życie zwycięży i zwycięży też piłka. Polsat wywindował nie tylko telewizyjną rangę rozgrywek o Totolotek Puchar Polski i mistrzostwo Fortuna 1. Ligi na bardzo wysoki poziom. Pokazał też, że jest bardzo odpowiedzialnym i stabilnym partnerem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Polsat pokaże na żywo 20 meczów PP w każdym sezonie, w tym wszystkie od 1/8 finału. Półfinały i finał transmitowane będą w kanale otwartym. W pakiecie znalazło się również spotkanie o Superpuchar Polski.

- Bez względu na rangę wydarzenia, każdy transmitowany mecz był przez nas zawsze traktowany poważnie i zawodowo - zaznaczył Marian Kmita, dyrektor ds. sportu w telewizji Polsat. - Może właśnie w tym tkwi tajemnica świetnych relacji Polsatu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i innymi instytucjami polskiego środowiska piłkarskiego. (...) Wierzymy też, że trudne czasy szybko miną i Polsat, wielokrotnie sprawdzony Przyjaciel polskiego sportu, będzie dalej skutecznie wspierał polską piłkę także na innych polach współpracy.

W każdym sezonie Polsat pokaże 102 mecze o mistrzostwo 1. ligi na żywo, a także wszystkie potyczki barażowe o awans do Ekstraklasy. PZPN zachował prawo do internetowych transmisji na własnych platformach tych meczów, które nie będą eksploatowane przez nadawcę. Podobny przywilej otrzymała Pierwsza Liga Piłkarska w odniesieniu do spotkań rozgrywanych na zapleczu krajowej elity.

