Sześć bramek w Pucharze Polski, a na koniec karne. Faworyt już był nad przepaścią

Rozpoczęta zaledwie kilkadziesiąt godzin temu nowa edycja Pucharu Polski jak na razie może się podobać. Już we wtorek osoby uwielbiające niespodziewane rezultaty miały powody do radości. Z marzeniami o trofeum na pierwszym etapie zmagań pożegnało się dwóch ekstraklasowiczów - Lechia Gdańsk oraz Cracovia. Zwłaszcza odpadnięcie krakowian było zapewne szokiem dla całego środowiska piłkarskiego. To w końcu obecny wicelider tabeli najwyższej klasy rozgrywkowej. Popularne "Pasy" zostały dodatkowo wyeliminowane przez Sandecję Nowy Sącz występującą na co dzień na czwartym poziomie.

