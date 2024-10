Wisła Kraków bez dwóch zdań była faworytem starcia z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg w 1/16 finału Pucharu Polski - a mimo to piłkarze "Białej Gwiazdy" aż do 89. minuty starcia nie byli pewni tego, czy uda im się awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Triumf grającej już wówczas w dziesiątkę ekipie z "Grodu Kraka" dał Alan Uryga - wcześniej zaś Siarka zdołała ze stanu 0:2 doprowadzić do remisu i nieomal nie skończyło się tu dogrywką. Tak czy inaczej cały ten rozwój wypadków można uznać za pewną niespodziankę...