Służby bezpieczeństwa znów bezradne. Kibice Legii zrobili racowisko (WIDEO)

Federacja znalazła się w potrzasku. Z jednej bowiem strony stały służby, z drugiej - kibice Legii Warszawa , którzy wprost zagrozili, że jeśli nie będą mogli wnieść na PGE Narodowy oprawy, w ogóle nie pojawią się na trybunach. To z kolei oznaczałoby dla PZPN wizerunkową katastrofę . Zwłaszcza w obliczu wydarzeń z ubiegłych lat, kiedy również dochodziło do tarć na linii fani - federacja.

Przedstawiciele Związku ruszyli więc do stołu negocjacyjnego. To jest efekt dość długich rozmów. Po serii spotkań i przedstawieniu nowych dokumentów dotyczących kwestii bezpieczeństwa na stadionie, Państwowa Straż Pożarna wydała zgodę na wniesienie przez kibiców sektorówek wielkopowierzchniowych. Mówimy tu o zaimpregnowaniu materiałów do stopnia niezapalności. To zadanie leży po stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej, który ma to wykonać wspólnie z kibicami. Druga sprawa to zwiększenie liczby personelu odpowiadającego za bezpieczeństwo i ewentualną ewakuację. Chodzi o służby porządkowe i informacyjne - tłumaczył w rozmowie z Interią bryg. mgr inż. Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej.