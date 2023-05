Po meczu Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa w ramach finału Pucharu Polski więcej niż o wydarzeniach na boisku mówi się o tym, co działo się po zakończeniu spotkania. Między piłkarzami i członkami sztabów obu drużyn doszło do przepychanek, a prym w zamieszkach wiódł Filip Mladenović, który uderzył kilku rywali. Jak donosi Przegląd Sportowy Onet, do skandalicznych scen doszło także pod szatnią "Wojskowych", gdzie pojawili się piłkarze Rakowa.