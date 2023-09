Obie drużyny przed tym sezonem zamieniły się miejscami. Skra Częstochowa spadła do II ligi, a Polonia awansowała do Fortuna 1. Ligi. Warszawski klub na wyższym poziomie ma coraz większe kłopoty. Jest dziś w strefie spadkowej, zajmuje 16. miejsce, nie wygrał jeszcze spotkania na własnym boisku.

O awansie zdecydowała dogrywka

Doszło do dogrywki. Gol Sebastiana Kobusińskiego w 96. minucie zapewnił "Czarnym Koszulom" zwycięstwo i awans do 1/16 finału Pucharu Polski. Trener Rafał Smalec nie mógł obejrzeć do końca tego spotkania. W drugiej połowie spotkania został ukarany czerwoną kartkę. - Nie wiem za co - powiedział później. Atmosfera była jednak napięta.