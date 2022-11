Skandal w meczu Pucharu Polski. W Paryżu po takim incydencie mecz został dokończony następnego dnia

W Niepołomicach, gdzie rozgrywany był pojedynek 1/8 finału Pucharu Polski, doszło do dogrywki, a potem serii rzutów karnych. W trzeciej serii Maissa El Hadji Fall z Sandecji trafił piłką w słupek. Chwilę potem piłkarze z Nowego Sącza opuścili murawę. Jak się później okazało chodziło o rasistowskie wyzwiska kibiców Śląska, naśladowaniu odgłosu małp.

W Paryżu obie drużyny opuszczają boisko

Od razu przypomina się sytuacja z meczu PSG - Basaksehir . W grudniu 2020 roku po niespełna kwadransie spotkanie zostało przerwane. Wtedy jednak to obie drużyny zeszły z boiska i przyczyny takiej decyzji były inne.

Co mówi regulamin PZPN?

Sprawa z Niepołomic jest zupełnie inna. Piłkarze Sandecji samowolnie opuścili boisko i doprowadzili do niedokończenia serii rzutów karnych. Mecz pozostał nierozstrzygnięty. Według Regulaminu Rozgrywek PZPN decyzję o przerwaniu spotkania może podjąć tylko sędzia spotkania.

"Jeśli sędzia zaobserwuje zachowania/okrzyki, flagi, banery, oprawy o charakterze rasistowskim, ksenoboficznym, skrajnie obraźliwym lub poniżającym w stosunku do kibiców, zawodników, konkretnych osób lub grupy osób lub zostanie o nich poinformowany przez sędziego technicznego, powinien w pierwszej kolejności wstrzymać grę i zwrócić się do spikera o wygłoszenie oświadczenia wzywającego do natychmiastowego zaprzestania takiej aktywności."