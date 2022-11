Skandal podczas meczu Pucharu Polski. Ostra reakcja kapitana Sandecji

To właśnie kapitan sądeczan zdecydował, że zespół schodzi z boiska. Tuż przed wykonaniem rzutu karnego przez Senegalczyka z sektora zajmowanego przez kibiców Śląska miały padać rasistowskie okrzyki i odgłosy udawania małpy. Fall rzut karny wykonał (trafił w słupek), a potem miał się rozpłakać.

Okrzyki z sektora Śląska

Wtedy kapitan Sandecji zdecydował, że zespół schodzi z boiska i nie będzie w takich okolicznościach dalej rozgrywał konkursu jedenastek. - Dawid Szufryn namawia Matusa Putnocky’ego, by opuścić boisko - mówili komentatorzy Polsatu Sport. - To musiało chodzić o okrzyki z trybun w kierunku Falla z sektora zajmowanego przez kibiców gości. Na to zareagował kapitan. To oznacza, że już nie będzie rywalizacji między Sandecją i Śląskiem - domyślali się.

Po spotkaniu wydarzenia skomentował Szufryn. - Ciężko mi wyrazić słowa co do zachowania kibiców WKS Śląsk Wrocław. Wiemy, jaki to jest drażliwy temat na całym świecie. Jak widać, w polskiej piłce nadal tego nie wypleniono - podkreślał kapitan Sandecji. - Nie możemy sobie z tym poradzić, a dziś był tego przykład. Podjęliśmy decyzję jako drużyna, że nie będziemy uczestniczyć dalej w serii rzutów karnych. Jesteśmy całym sercem z kolegą z naszej drużyny Maissą Fallem.

Szufryn zaznaczył, że jako klub są zdeterminowani do walki z rasizmem na stadionach. - Stąd nasza decyzja. Jakie będą konsekwencje, to już sprawa PZPN, ale niech najpierw odpowie na pytanie kogo wpuszcza się na trybuny - dodał Szufryn.

"To może deprymować"

Sytuację ocenił też Rafał Leszczyński, bramkarz Śląska. - Dla tego zawodnika nie była to łatwa sytuacja, ale jak jest 60 tys. ludzi na niektórych stadionach i chcą kogoś zdeprymować, to nie jest to, nie wiadomo jak sytuacja. Na pewne nie jest to miłe i deprymuje. Byliśmy bardzo zaskoczeni tym co się wydarzyło. Ta sytuacja mocno przyćmiła całe widowisko i będzie szeroko komentowana. Jako zawodnicy nie mieliśmy jednak na to wpływu - mówił w Polsacie Sport.