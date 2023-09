We wtorek w pierwszej rundzie Pucharu Polski niespodzianek właściwie nie było. Jedyna drużyną z niższej ligi, która pokonała faworyta była drugoligowa Wisła Puławy - wygrała 3:2 z Chrobrym Głogów , ostatnim zespołem zaplecza ekstraklasy.

Niespodziankami zapachniało za to w środę w Krakowie i w Urszulinie, gdzie trzecioligowe odpowiednio Garbarnia i Legia II podejmowały zespoły z ekstraklasy. Pod Wawel przyjechał Radomiak, czyli dziewiąty zespół Ekstraklasy. W składzie miał m. in. Rafała Wolskiego, byłego reprezentanta Polski czy Krzysztofa Bąkowskiego powoływanego do kadry młodzieżowej.