Runjaić wraca do Polski. Znany dzień i godzina. Sensacyjne plotki coraz głośniejsze

Kosta Runjaić znowu w Warszawie. Ale na horyzoncie... już Poznań

Runjaić obserwował to wszystko z boku. Jak się jednak okazuje, sam niebawem ponownie może stać się jednym z pierwszoplanowych aktorów . Serwis Meczyki.pl poinformował, że niedawny opiekun Legii jest poważnym kandydatem do objęcia trenerskiej posady... w Lechu Poznań . Tam dni Mariusza Rumaka wydają się dokładnie policzone .

Co na to Runjaić? Sensacyjnych w istocie pogłosek nie skomentował, ale wiadomo, że lada moment wraca do Polski. Jak informuje TVP Sport, w czwartkowe popołudnie 52-letni szkoleniowiec zawita na stołeczny PGE Narodowy. Z trybun obejrzy mecz Pogoń Szczecin - Wisła Kraków w finale Pucharu Polski. Początek - godz. 16.00.