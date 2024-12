Rozlosowano pary ćwierćfinału Pucharu Polski. Czeka nas wielki hit

Przed nami już ćwierćfinały Pucharu Polski. W czwartek poznaliśmy pary, które w dniach 25 - 27 lutego 2025 roku powalczą o awans do kolejnej rundy.

Puchar Polski: w grze zostały wielkie marki, ćwierćfinały bez Wisły Kraków

Zbliżamy się do kluczowych faz bieżącej edycji Pucharu Polski. Na początku grudnia rozegrano osiem spotkań, które wyłoniły grono ćwierćfinalistów. I o ile we wcześniejszych rundach mieliśmy sporo reprezentantów niższych lig, teraz w grze zostały już tylko dwie takie ekipy. I obie występują na drugim stopniu rozgrywkowym. Jedną z nich jest Ruch Chorzów, który nie dał szans Unii Skierniewice (2:0) z Betclic 3. Ligi. Drugą wyłonił pojedynek pierwszoligowców. Wisła Kraków, jako obrońca tytułu, podchodziła do niego w roli faworyta, ale Polonia Warszawa zdołała po dogrywce wyrzucić "Białą Gwiazdę" za burtę (3:2).