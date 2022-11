Raków znów zwycięski! Niesamowita seria piłkarzy Papszuna

Teraz miało być inaczej - w ostatnich latach "Duma Pomorza" wypracowała solidne fundamenty, a Jens Gustafsson dostał zadanie rozwinięcia tego, co zostawił po sobie Niemiec. Tymczasem po 16 kolejkach ligowych Pogoń traci do lidera z Częstochowy już 12 punktów i każdy racjonalnie myślący kibic wie, że mistrzostwo - pierwsze w historii - znów trzeba będzie odłożyć w czasie. Zwłaszcza że szczecinianie męczą swoją grą, a zamiast postępów widać coraz więcej cofania się w piłkarskim rozwoju.

Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa: Mecz sezonu dla "Portowców"

Środowe spotkanie z Rakowem Częstochowa urosło do rangi meczu sezonu dla gospodarzy. Puchar pozostawał bowiem jedynym polem, na którym Pogoń mogła jeszcze osiągnąć tak długo wyczekiwany sukces. Porażka z "Medalikami" wszystko jednak przekreśliła. Entuzjazm z początku sezonu uleciał, a nastroje w Szczecinie są minorowe. Kolejny jubileusz nie zostanie uczczony sukcesem.

Od pierwszego gwizdka widać było, że stawka spotkania jest niezwykle wysoka. Zdawała się ona zresztą paraliżować nieco zawodników - początek był bowiem mocno chaotyczny. Po raz pierwszy częstochowianie znaleźli sposób na miejscową defensywę w 14. minucie. Władysław Kocherhin zdecydował się na solową akcję, którą wykończył zaskakującym strzałem w kierunku bliższego słupka. Bartosz Klebaniuk był jednak czujny i nie pozwolił piłce wpaść do siatki. W dalszej części meczu strzałów nadal było jak na lekarstwo. Kibice poderwali się z miejsc jedynie w samej końcówce pierwszej połowy, kiedy najpierw uderzał Kamil Grosicki , a chwilę później odpowiedział Ivi Lopez.

Raków Częstochowa gra dalej w Fortuna Pucharze Polski

Z otwartej gry nie szło ani jednym, ani drugim, więc jak to często w futbolu bywa - decydujący okazał się stały fragment. W 68. minucie Raków otrzymał rzut wolny kilka metrów przed polem karnym Pogoni. Na bezpośredni strzał zdecydował się Ivi Lopez i jak okazało się po chwili - była to zdecydowanie słuszna koncepcja. Hiszpan pokonał Klebaniuka i zapewnił swojej drużynie zwycięstwa, a tym samym awans do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski.