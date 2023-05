Legia Warszawa zdobyła Puchar Polski po wygraniu z Rakowem Częstochowa rzutów karnych. Więcej niż o meczu mówiło się jednak o zajściach i awanturach, do których doszło po meczu. W komentarzach zwracano głównie uwagę na postawę Filipa Mladenovicia, który kilkukrotnie atakował fizycznie rywali - za to zresztą Serb otrzymał naprawdę surową karę. Został on zawieszony na trzy miesiące.