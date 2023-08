PZPN wciąż kopie sobie grób. Wielka burza w sieci. Co oni sobie myśleli?

Wielki skandal z aferą korupcyjną w tle. PZPN znów pod ostrzałem

- Ech, nie ma to jak zacząć robotę od kryzysu. Swoją drogą jestem ciekaw, z czego wynikł ten skandal. Ktoś wybierający ujęcia do klipu nie ma pojęcia o piłce? - napisał Szymon Jadczak. Dziennikarz "WP" odniósł się do wpisu Tomasza Kozłowskiego, nowego Dyrektora Departamentu Komunikacji i Mediów w PZPN. W innym wpisie Jadczak dał do zrozumienia, że ta sytuacja wcale go nie dziwi.