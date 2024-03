Gdy Angel Rodado oddawał strzał na bramkę Łukasza Gikiewicza, na pozycji spalonej był Igor Łasicki , który na dodatek odpychał Mateusza Żyrę . Sędzia został wezwany do monitora przez VAR, ale utrzymał decyzję o uznaniu bramki. Piłkarze Widzewa protestowali, jednak nie wpłynęło to na decyzję arbitra.

Widzew zbulwersowany postawą sędziego w meczu z Wisłą Kraków. Zapowiedział walkę

Zaraz przed końcem dogrywki bramkę na wagę zwycięstwa zanotował Szymon Sobczak i to Wisła Kraków wygrała 2:1. Nerwy puściły po spotkaniu Bartłomiejowi Pawłowskiemu . Kapitan Widzewa dał upust emocjom w mediach społecznościowych, w niecenzuralnych słowach odnosząc się do kontrowersji z meczu. Niedługo później przeprosił za wpis.

PZPN zareagował na odwołanie Widzewa. Ustalono kluczową datę

"Komisja jest władna podjąć decyzję o powtórzeniu zawodów, opierając się na zasadzie słuszności, kierując się dobrem polskiej piłki oraz zasadami sportowej rywalizacji . Zdaniem Widzewa wszystkie przesłanki do odstąpienia od literalnej treści pkt 15.5 i 15,6 Regulaminu [Pucharu Polski - przyp. red.] są spełnione" - brzmi fragment oświadczenia.

W Polsce przepisy stanowią jednak inaczej niż w Belgii. W regulaminie rozgrywek istnieje bowiem inny zapis, mówiący że spotkania nie mogą zostać powtórzone nawet wtedy, dojdzie do pomyłki arbitra czy wspierających go rozjemców w wozie VAR. Nie wszystko z perspektywy łódzkiej drużyny jeszcze stracone. PZPN zareagował na wniosek Widzewa, a we wtorek rozpoczęły się prace komisji.