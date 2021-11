Puchar Polski. Zdecydowały rzuty karne - w ćwierćfinale zagra Olimpia Grudziądz

Andrzej Klemba Puchar Polski

To była walka zacięta i do samego końca. Olimpia Grudziądz przegrywała 0:2, ale doprowadziła do dogrywki. W dodatkowym czasie Świt Nowy Dwór Mazowiecki pierwszy zdobył gola, ale gospodarze zdążyli wyrównać. W rzutach karnych zespół z Grudziądza okazał się lepszy i zagra w ćwierćfinale