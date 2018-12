Wigry Suwałki przegrały 0-3 z Rakowem Częstochowa w meczu 1/8 finału Pucharu Polski. Lider I ligi potwierdził znakomitą formę i bez problemu awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski.

W ostatnim meczu 1/8 finału Pucharu Polski los skojarzył ze sobą dwa zespoły I ligi. Faworytem spotkania był Raków, wyraźny lider na zapleczu Ekstraklasy. Wigry bronią się przed spadkiem i zajmują 15. miejsce.

Wigry na swojej drodze w PP wyeliminowali już Falubaz Zielona Góra (1-0) i Stomil Olsztyn (3-2), z kolei Raków poradził sobie z Victorią Sulejówek (4-0), a potem sprawił nie lada niespodziankę ogrywając 1-0 Lecha Poznań.

Pierwszą groźną sytuację stworzyli sobie goście tuż po rozpoczęciu spotkania. Po stałym fragmencie uderzenie głową okazało się jednak odrobinę niecelne.

W 10. minucie faulowany w polu karnym rywala był Miłosz Szczepański i sędzia bez wahania wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Petr Schwarz i mocnym uderzeniem otworzył wynik spotkania!

Raków zdominował rywala, długo rozgrywając piłkę na połowie rywala. Wigry odpowiedziały zaledwie jedną kontrą, po której nikt nie zamknął dogrania wzdłuż bramki.

W 30. minucie było już 0-2! Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego podanie przedłużył Andrzej Niewulis, a Tomas Petrasek głową skierował ją do bramki. Drugi gol dla Rakowa, drugi autorstwa zawodnika z Czech!

Częstochowianie do końca pierwszej połowy nie forsowali już tempa, skupiając się na kontrolowaniu przebiegu wydarzeń. Wigry nie miały pomysłu, jak zagrozić bramce rywala.

Już w przerwie szkoleniowiec gospodarzy zdecydował się na przeprowadzenie dwóch zmian.

Roszady nie uratowały jednak Wigier i w 53. minucie Raków podwyższył prowadzenie na 3-0. Po dośrodkowaniu w pole karne doszło do nieporozumienia między bramkarzem a obrońcami. Gol został początkowo zapisany na konto Petraska, choć to chyba jeden z defensorów skierował piłkę do bramki.

W samej końcówce gospodarze byli bliscy zdobycia bramki honorowej, ale świetnie między słupkami spisał się Jakub Szumski.

Raków był dziś zespołem wyraźnie lepszym i w pełni zasłużył na awans do kolejnej rundy.



Wigry Suwałki - Raków Częstochowa 0-3 (0-2)



Bramka: 0-1 Schwarz (11. - z rzutu karnego), 0-2 Petrasek (30.), 0-3 Petrasek (53.).

