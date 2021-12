Fortuna Puchar Polski: Widzew Łódź - Wisła Kraków. Odmienna sytuacja w tabeli

Widzew Łódź postara się w dzisiejszy wieczór wykorzystać atut własnej murawy i wyeliminować z rozgrywek Fortuna Pucharu Polski Wisłę Kraków. Widzew to aktualnie wicelider tabeli zaplecza ekstraklasy z dorobkiem 38 punktów. Wisła Kraków w najwyższej klasie rozgrywkowej zajmuje trzynaste miejsce i ma na koncie 17 punktów. Widzew nie przegrał jeszcze w tym sezonie żadnego meczu na własnym stadionie, z kolei Wisła Kraków nie strzela wielu bramek na wyjazdach. Obie drużyny grały ze sobą po raz ostatni 26 października 2010 roku i wówczas Wisła Kraków pokonała Widzew Łódź 1-0 po bramce Macieja Żurawskiego.

Reklama

Puchar Polski: Wisła Kraków w oczekiwaniu na Błaszczykowskiego

Wisła Kraków cały czas musi sobie radzić bez Jakuba Błaszczykowskiego. Współwłaściciel Wisły oraz lider drużyny wciąż leczy kontuzję. Nadal nie wiadomo kiedy trener Adrian Gula będzie mógł skorzystać z usług doświadczonego zawodnika - Pracuje indywidualnie dwa razy dziennie i to jest właśnie jego podejście jako zawodnika oraz jako człowieka. On jest wartością tego klubu. Takie zresztą jest jego podejście do wszystkich ludzi w Wiśle. Dlatego nie chcę mówić za niego i określać dat, bo wierzę, i z serca mu życzę, żebyśmy mogli go jeszcze oglądać na boisku. On robi wszystko, by tak się stało" - powiedział Adrian Gula, przed meczem z Widzewem.

Fortuna Puchar Polski: Walka o ćwierćfinał

Widzew Łódź rywalizację w Fortuna Pucharze Polski rozpoczął w tym sezonie od meczu 1/32 finału, w którym to na wyjeździe pokonał Resovię Rzeszów 2-1. W kolejnej rundzie Widzew ograł na własnym obiekcie GKS Jastrzębie 4-1.

Wisła Kraków zmagania w tegorocznej edycji Fortuna Pucharu Polski rozpoczęła od spotkania ze Stalą Mielec na obiekcie rywala. W tym meczu Wisła Kraków triumfowała 3-1. Takim samym wynikiem zakończył się mecz 1/16 finału Pucharu Polski, w którym to Wisła okazała się lepsza na wyjeździe od GKS-u Tychy.

Mecze Fortuna Pucharu Polski są pokazywane na sportowych kanałach telewizji Polsat.

Widzew Łódź - Wisła Kraków. Gdzie oglądać mecz 1/8 Pucharu Polski?

Spotkanie Widzew - Wisła w 1/8 Fortuna Pucharu Polski odbędzie się w czwartek 2 grudnia. Mecz rozpocznie się o godzinie 20.00. Sędzią starcia Widzew Łódź - Wisła Kraków będzie Paweł Raczkowki z Warszawy. Transmisja meczu w tv na kanale Polsat Sport. Potyczkę Widzew - Wisła Kraków będzie można oglądać także online live stream na Polsat Box Go.

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Hubert Hurkacz 36% Maria Andrejczyk 64%

głosów: 5261

Zdjęcie Krystian Nowak, Widzew Łódź / Marcin Bryja/Widzew / materiały prasowe

KKO