Lider Ekstraklasy kontra lider I ligi. Lechia Gdańsk gra w Częstochowie z Rakowem o finał Pucharu Polski. Zapraszamy na relację na żywo z Interią!

Zdjęcie Piłkarze Lechii Gdańsk w weekend świętowali zwycięstwo z Lechem Poznań. Zwycięskiego gola strzelił Artur Sobiech (z lewej) / PAP/Adam Warżawa /PAP

Relacja na żywo z półfinału Pucharu Polski Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

Raków jest na najlepszej drodze do awansu do Ekstraklasy, ale i w Pucharze Polski radzi sobie znakomicie. Wyeliminował już m.in. Lecha Poznań i Legię Warszawa. Postrach faworytów? Na pewno, ale trener Marek Papszun przekonuje, że mecz z Lechią będzie trudniejszy.

- Zdecydowanym faworytem jest Lechia, która przyjeżdża do Częstochowy jako drużyna, która musi wygrać. Gdańszczanie walczą o mistrzostwo Polski, a my dopiero aspirujemy do Ekstraklasy, więc można powiedzieć, że dzieli nas przepaść - uważa trener Rakowa.



Ale w Gdańsku nikt nie zamierza lekceważyć rywali - Piotr Stokowiec, trener Lechii Gdańsk, wciąż ma szansę sięgnąć z drużyną po podwójną koronę.