Puchar Polski. Koszmar śląskich drużyn. Piast też za burtą!

Gospodarze nie zamierzali jednak klękać przed zespołem, który w tabeli Ekstraklasy znajduje się obecnie w strefie spadkowej. Od pierwszych minut postawili wyżej notowanemu przeciwnikowi twarde warunki gry, przystępując do rywalizacji bez cienia respektu.

W pierwszych 90 minutach żaden z bramkarzy nie został zmuszony do kapitulacji. Bliżej zdobycia gola byli goście. Tuż przed przerwą tylko słupek uratował Górnika, gdy futbolówkę głową niefortunnie strącił Wiktor Łychowydko. A w końcowym kwadransie doskonałej sytuacji nie wykorzystał Gabriel Kirejczyk, z kilku metrów uderzając wprost w Macieja Gostomskiego.

Tymczasem to właśnie oni zadali decydujący cios! W 102. minucie uderzeniem sprzed pola karnego Karola Szymańskiego pokonał Egzon Kryeziu. I była to bramka na wagę awansu do ćwierćfinału Pucharu Polski.