Potwierdziły się wcześniejsze informacje Interii. Polski Związek Piłki Nożnej pozbawił Groclin-Dyskobolię Grodzisk Wlkp. tytułu zwycięzcy Pucharu Polski 2004/2005, jednocześnie nie przyznając tego tytułu żadnej innej drużynie.

"Zarząd PZPN podejmie dziś uchwałę o odebraniu Pucharu Polski Dyskobolii Groclin Grodzisk Wlkp. - dowiedziała się Interia. Klub Zbigniewa D. w 2005 r. przekupił sędziego Jacka G., by wygrać pierwszy mecz finałowy z Zagłębiem Lubin 2-0. Piłkarska centrala nie przekaże trofeum drugiemu finaliście, który wygrał rewanż 1-0. Za rok 2005 krajowy Puchar nie będzie miał głównego triumfatora" - pisaliśmy na łamach Interii w środowy poranek. Teraz informacja ta została ogłoszona oficjalnie.

Decyzja władz piłkarskiej centrali to pochodna wyroku Sądu Okręgowego z Wrocławia, który 30 lipca uprawomocnił wyrok pierwszej instancji, skazując ówczesnego działacza Groclinu Władysława K. i sędziego Jacka G. za ustawienie rozegranego 18 czerwca 2005 r. meczu. Kilka miesięcy po spotkaniu Władysław K. udał się do Warszawy, by przekazać arbitrowi Jackowi G. 10 tys. zł.

Władysław K. został skazany na rok i trzy miesiące więzienia w zawieszeniu na cztery lata, grzywnę w wysokości 10 tys. zł oraz czteroletni zakaz zajmowania stanowisk w klubach i organizowania imprez sportowych. Natomiast Jacek G. dostał wyrok roku więzienia w zawieszeniu na cztery lata, grzywnę w wysokości 10 tys. zł oraz czteroletni zakaz zajmowania stanowisk i organizowania imprez sportowych.



Oto pełny komunikat PZPN:

"Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, po zapoznaniu się z raportem Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN oraz prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieście we Wrocławiu w Wydziale V Karnym oraz w Wydziale IV Karnym Odwoławczym, postanowił na środowym posiedzeniu Zarządu PZPN pozbawić klub Groclin-Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski tytułu zdobywcy Pucharu Polski w sezonie 2004/2005, przy jednoczesnym nie przyznawaniu tego tytułu innej drużynie.

Uchwała nr VII/117 z dnia 2 września 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie pozbawienia przez Polski Związek Piłki Nożnej klubu Groclin-Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski tytułu zdobywcy Pucharu Polski w sezonie 2004/2005.



§ 1



Działając na podstawie Art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN, Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, po zapoznaniu się z Raportem Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN z dnia 28 sierpnia 2020 r. oraz prawomocnymi wyrokami:



1. Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieście we Wrocławiu w Wydziale V Karnym z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sygn. akt V K 766/16; i



2. Sądu Okręgowego we Wrocławiu w Wydziale IV Karnym Odwoławczym z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie sygn. akt IV Ka 146/20 - na wniosek Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia pozbawić klub Groclin-Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski tytułu zdobywcy Pucharu Polski w sezonie 2004/2005, przy jednoczesnym nie przyznawaniu tego tytułu innej drużynie.



§ 2



Stosownie do postanowień Art. 9 Statutu PZPN, w związku z Art. 12 § 1 pkt 3) Statutu PZPN, pozbawienie klubu Groclin-Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski tytułu zdobywcy Pucharu Polski w sezonie 2004/2005 stanowi realizację uprawnienia statutowego PZPN do podejmowania działań zmierzających do zapewnienia realizacji reguł fair play oraz uczciwej rywalizacji sportowej

w sytuacji, gdy fakt zjawiska oszustwa sportowego, związanego ze zdobyciem tytułu zdobywcy Pucharu Polski w sezonie 2004/2005 wynika z prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego wydanego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.



§ 3



Niniejsza Uchwała obowiązuje od dnia uchwalenia i stanowi podstawę do dokonania stosownych zmian w annałach historii polskiej piłki nożnej.".