Cracovia - Raków Częstochowa i Arka Gdynia - Piast Gliwice zagrają w półfinałach Pucharu Polski. Mecze taj fazy odbędą się 20-21 kwietnia. Losowanie odbyło się w siedzibie PZPN-u, a "sierotką" był Paulo Sousa, selekcjoner reprezentacji Polski.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Polski. Chojniczanka Chojnice - Cracovia 0-3 - skrót (POLSAT SPORT) Polsat Sport

- To ogromna przyjemność, by móc oglądnąć mecze na żywo, poza tym widzimy pewne aspekty, które nie można zobaczyć w telewizji. Jest ogromna różnica między polską a czołowymi ligami w Europie. Skupiamy się na tym, jak zawodnicy grają, na ich charakterystyce, próbujemy dowiedzieć się, którzy, by najlepiej pasowali do drużyny i jak ich zintegrować - powiedział Portugalczyk przed losowaniem. W ostatnich dniach selekcjoner "Biało-Czerwonych" oglądał z trybun mecze Pucharu Polski.

Reklama

W gronie walczących drużyn wciąż jest obrońca tytułu. "Pasy" pozostają od 10 spotkań niepokonane w Pucharze Polski.

Arka ma najwięcej pucharów

Z czterech zespołów, które pozostały w stawce, najbardziej utytułowanym w tych rozgrywkach jest pierwszoligowa Arka Gdynia, której piłkarze dwa razy wznosili to trofeum. Raz, przed rokiem, wygrała Cracovia, a Piast i Raków jeszcze nie wznosili w górę Pucharu Polski. Gliwiczanie dwa razy byli w finale, natomiast częstochowianie raz.



Finał Pucharu Polski sezonu 2020/21 zaplanowano na 2 maja i prawdopodobnie ponownie odbędzie się w Lublinie.



Zdjęcie Waldemar Fornalik (pierwszy z prawej) i jego Piast Gliwice wciąż grają w Pucharze Polski / Beata Zawadzka / East News

Pary półfinałowe Puchary Polski:

Cracovia - Raków Częstochowa



Arka Gdynia - Piast Gliwice

Pawo