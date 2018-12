Broniąca trofeum w Pucharze Polski Legia Warszawa w środę zawitała do Głogowa, gdzie przyszło jej bić się o awans do ćwierćfinału. Piłkarze Chrobrego marzyli o sprawieniu sensacji i wyrzuceniu za burtę mistrzów Polski, ale musieli mieć świadomość, że mierzą się z jedną z lepszych ekip w kraju. Aktualnie trwa druga połowa meczu.

Chrobry Głogów w drodze do 1/8 finału Pucharu Polski rywalizował tylko na swoim terenie i przy ulicy Wita Stwosza 3 odprawiał z kwitkiem Polonię Głubczyce (8-0) oraz Pogoń Siedlce. W środę na Dolny Śląsk zawitała Legia Warszawa, która w drodze po kolejny trumf w PP musiała uporać się z czternastą ekipą Fortuna I ligi. Wojskowi byli zdecydowanym faworytem meczu, ale jak to w Pucharze Polski, musieli uważać na niżej notowanych ale i żądnych niespodzianki rywali.



Podopieczni Grzegorza Nicińskiego przegrali pięć ostatnich meczów w Fortuna I lidze, nie zdobywając w nich ani jednej bramki. Legia ściga za to skutecznie lidera Lotto Ekstraklasy, wygrała trzy z czterech ostatnich potyczek i traci do Lechii Gdańsk pięć punktów. Z gdańszczanami zagra szlagier jesieni już w niedzielę.



W Głogowie gospodarze odważnie ruszyli do ataku od pierwszych minut, szczęścia z dystansu próbował Drewniak, ale Majecki pewnie złapał piłkę po jego strzale. W odpowiedzi blisko szczęścia był Kucharczyk, ale najpierw został złapany na spalonym, a w 14. minucie po składnej akcji drużyny uderzył wprost w środek bramki, gdzie dobrze interweniował Janicki. Po chwili golkipera miejscowych sprawdzili Hamalainen i Kulenović, ale i tym razem dobrze spisał się między słupkami piłkarz Chrobrego.



Legia coraz odważniej atakowała i przeważała na murawie. Ale nie potrafiła udokumentować tego bramką na 1-0. W 26. minucie defensywę gospodarzy starali się rozmontować Cafu i Kucharczyk, ale ten drugi nie miał do kogo podać pod bramką i Legia straciła piłkę. Wreszcie w 31. minucie Kucharczyk dopiął swego, a pomogła mu fatalna interwencja Wasiluka. Doświadczony obrońca przepuścił piłkę po wrzutce Philippsa, a "Kuchy" wyskoczył zza pleców rywala i wpakował piłkę do bramki rywali. Nim głogowianie się połapali, było już 2-0. Stolarski w polu karnym wycofał piłkę do Cafu, a ten mocnym strzałem podwyższył wynik.



Legia zadała dwa ciosy, nie musiała więc forsować tempa i czekała na kontry. Tuż przed przerwą okazję miał Kulenović, a ale nie wykończył akcji strzałem. I w ten sposób do przerwy obrońcy Pucharu Polski w zasadzie rozstrzygnęli losy awansu.



Chrobry Głogów - Legia Warszawa - (0-2), aktualnie trwa druga połowa

Bramka: Michał Kucharczyk (31), Cafu (36)



