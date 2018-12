Arka Gdynia w piątek w Lotto Ekstraklasie uległa Jagiellonii Białystok 1-3 i we wtorek w walce o ćwierćfinał Pucharu Polski zamierzała wziąć rewanż na trzeciej ekipie rozgrywek. Obrońcy trofeum trafili na zespół niezwykle wymagający, ale nie zamierzali tanio sprzedawać skóry w drodze po kolejny awans. Aktualnie trwa druga połowa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 17. kolejka Lotto Ekstraklasy - przegląd wydarzeń. Interia.tv



Arka Gdynia w piątek w Lotto Ekstraklasie przegrała z Jagiellonią w Białymstoku 1-3 i we wtorek w walce o ćwierćfinał Pucharu Polski chciała wziąć rewanż na drużynie z Podlasia. Obrońcy trofeum tym razem mierzyli się z Jagą na swoim terenie i liczyli na rewanż oraz awans do najlepszej ósemki PP. Goście przybyli do Trójmiasta w tym samym celu, zapowiadało się zatem świetne widowisko przy Olimpijskiej 5/9.

Reklama

Gospodarze odważnie ruszyli do ataku, pierwszy kwadrans gry należał do nich, a pierwszy groźny strzał z dystansu oddał Deja. Piłkę pewnie złapał Sandomierski, tak samo zresztą, jak po kornerze dla Arki. Szukał pozycji Jankowski, a w ekipie gości wyróżniał się Machaj. Jagiellonia nie kwapiła się do ataku, dała się zepchnąć do defensywy i czekała na okazje do kontr. Gdy taka się nadarzyła, groźnie zza pola karnego strzelał Poletanović, który został zablokowany.



Arkowcy cały czas rozgrywali piłkę, szukali dostępu do bramki gości i otwarcia wyniku. Aktywny był Janota, który dwa razy składał się do strzału i wreszcie dopiął swego, ale jego uderzenie pozostawiało wiele do życzenia. W 27. minucie Jankowski przedarł się na prawej flance, wpadł w pole karne Jagiellonii i już składał się do strzału, ale w porę powstrzymał go wracający Mitrović. Jaga odpowiedziała groźnymi wypadami Klimali i Machaja, które nie przyniosły efektu w postaci uderzenia na bramkę strzeżoną przez Krzepisza.



W 38. minucie powinno być 1-0 dla gospodarzy. Po rzucie rożnym świetnie wyszedł do piłki Marciniak, oddał strzał głową stojąc tyłem do bramki, ale nieznacznie chybił celu. Sandomierski mógł głęboko odetchnąć, a jego koledzy próbowali jeszcze ruszyć do przodu i zadać cios przed zejściem do szatni. Nie udało się, a piłkarze chętnie uciekali pod dach, bo w połowie pierwszej odsłony w Gdyni zaczęło mocno padać i w strugach deszczu słabe widowisko mogło doskwierać nie tylko fanom, ale też samym piłkarzom Arki i Jagiellonii.



Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok - (0-0), aktualnie trwa druga połowa