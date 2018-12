Po raz trzeci z rzędu Jagiellonia Białystok pokonała Arkę Gdynia. W 1/8 finału Pucharu Polski na stadionie w Gdyni gracze z Białegostoku pokonali miejscowych 2-0 (0-0). Punktem zwrotnym meczu była czerwona kartka dla Adama Deji, po której padły gole dla Jagi.

Kilka dni zaledwie dzieliło spotkania Arki Gdynia i Jagiellonii Białystok. W piątek 30 listopada, w rozgrywkach Ekstraklasy, gdynianie musieli uznać wyższość zawodników z Podlasia, przegrywając 1-3. Nic dziwnego, że na długo przez rozpoczęciem wtorkowego (4 grudnia) spotkania w ramach rozgrywek Pucharu Polski między obiema drużynami, w Gdyni było gorąco. Gorąco, mimo iż po karze nałożonej przez PZPN za zachowanie kibiców klubu z Olimpijskiej, w meczu uczestniczyć mogli tylko ci z fanów, którzy posiadali karnety. Udostępniono im jedną z trybun. Na doping, być może nie tak głośny jak zazwyczaj, gospodarze mogli zatem liczyć.



Bojowe nastroje kibiców "Żółto-Niebieskich" podsycały przedmeczowe wypowiedzi trenera Arki Zbigniewa Smółki. Nie ukrywał bowiem, że występy w Pucharze Polski są dla niego szczególnie ważne i po dwóch porażkach z Jagiellonią w tym sezonie, przyszedł czas na wygraną.



"Nalepa gratulacje" - tymi słowami doping rozpoczęli fani Arki. Michał Nalepa bowiem niedawno został ojcem. A potem się zaczęło. To gospodarze byli bardziej agresywnie nastawieni do spotkania. Już po kilku minutach mieli szansę na otwarcie wyniku, ale strzał Dei z rzutu wolnego nie był najlepszej jakości. Sandomierski bez problemów wyłapał piłkę.



Niespełna 10 minut później z dystansu uderzał Klimala, ale piłka nie zagrażając bramce Arki wyszła poza linię końcową boiska. Klimala jednak nie odpuszczał. W 15. minucie wpadł w pole karne gdynian, jednak dośrodkowana przez niego piłka nie trafiła pod nogi żadnego z partnerów. Wybitą przez obrońców próbował jeszcze dobić Poletanović, ale strzał ten był niecelny. Nie minęły 3 minuty, gdy skontrowała Arka Gdynia. W decydującym momencie w polu karnym zawahał się Zarandia i inicjatywę przejęli obrońcy Jagiellonii, wybijając piłkę z zagrożonej strefy.



Nieliczni, ale głośni kibice z Wybrzeża mieli co oglądać. Tym bardziej, że na niespełna 12 minut przed przerwą groźnie zaatakowała Jagiellonia, ale czujnie stojący w obronie Maghoma wybił piłkę. W 38. minucie ładnie uderzył mierząc w okienko gości Zarandia, ale pomylił się o centymetry. Końcówka pierwszej połowy należała do piłkarzy z Olimpijskiej, ale pierwsza część spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem.



Po zmianie stron szanse na zdobycie gola miał Zarandia, ale jego rajd w pole karne Jagiellonii zakończył się jedynie wywalczeniem rzutu rożnego. Ten z kolei nie przyniósł zmiany wyniku. W 64. minucie z bliskiej odległości na bramkę Jagielloni strzelał Jankowski, ale uderzenie było zbyt słabe, by zaskoczyć czujnie stojącego na linii bramkowej Sandomierskiego.



Na 20 minut przed końcem spotkania Arka już witała się ze stratą piłki. Na szczęście w bramce znakomicie spisał się Krzepisz. Chwilę później na boisku doszło do zamieszania i przepychanki pomiędzy Deją i Bodvarssonem. W efekcie zawodnik Arki musiał opuścić boisko po tym, jak zobaczył czerwony kartonik. Piłkarz z Białegostoku został ukarany żółtą kartką.



Przewagę jednego zawodnika momentalnie wykorzystali goście. W 75. minucie Sheridan dostał piłkę w pole karne i umieścił ją w siatce Arki Gdynia. Arka ruszyła do odrabiania strat, ale na 4 minuty przed końcem meczu kropkę nad i postawił Klimala wykorzystując statyczną postawę obrońców z Gdyni.

Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok 0-2 (0-0)

Bramki: Cilian Sheridan (75), Patryk Klimala (86)



Żółte kartki: Bodvar Bodvarsson, Przemysław Frankowski

Czerwona kartka: Adam Deja (71)

Sędziował: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Widzów: 2466



Z Gdyni - Łukasz Razowski, Interia



Zdjęcie Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok / PAP/Marcin Gadomski / PAP