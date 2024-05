Piłkarzom Wisły całkowicie puściły hamulce. Szalone sceny na Narodowym (WIDEO)

Finał Pucharu Polski: Dzika radość piłkarzy Wisły Kraków

Wbiegli za stół z szampanami i oblali nimi swojego szkoleniowca. Śpiewali także radosne pieśni, a na koniec rzucili w stronę żurnalistów - "See you next year". W nawiązaniu do tych słów Rude został zapytany, czy jego także należy spodziewać się w przyszłym sezonie w Wiśle. Kontrakt trenera wygasa bowiem z końcem czerwca.