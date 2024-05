Piąty albo pierwszy. Na PGE Narodowym napisze się historia

Wisła Kraków pokonała już pięć przeszkód. Pogoń Szczecin – cztery. To wszystko traci jednak teraz na znaczeniu, bo w czwartek 2 maja liczyć się będzie tylko to, co na PGE Narodowym. Czas na wielki finał Fortuna Pucharu Polski. Czy „Biała Gwiazda” zdobędzie to trofeum po raz piąty w swojej historii? Czy może to „Portowcy” w końcu będą mieli co włożyć do mitycznej gabloty? Transmisja finału PP w Polsacie i Polsacie Sport 1. Początek o godzinie 15:50.