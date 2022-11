Ostro po meczu Wisły. "To naprawdę jest skandal!"

W środowym meczu od patrzenia na grę Wisły bolały oczy. Co prawda w tym sezonie krakowianie zagrali już wiele bardzo słabych spotkań, ale to należało do jednych z najsłabszych.

- Często zarzuty są takie, że czemu gra ten, a nie tamten... Myślę, że po dzisiejszym spotkaniu dużo odpowiedzi padło. To, jak się zaprezentowaliśmy, to naprawdę jest skandal - nie krył Sobolewski.

- Kiedy przejmowaliśmy inicjatywę, poszła akcja, po której został podyktowany rzut karny. Naprawdę już ciężko mi się odnosić do tego, w jak prosty sposób oddajemy to, co mogło należeć do nas - rozkłada ręce Sobolewski.