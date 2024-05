Pogoń Szczecin nie najlepiej rozpoczęła mecz z Wisłą Kraków . W pierwszej połowie to "Biała Gwiazda" była zespołem lepszym i tworzyła więcej sytuacji. Po zmianie stron spotkanie się jednak wyrównało, a w 75. minucie wynik otworzyli "Portowcy". Na prowadzeniu utrzymywali się aż do dziewiątej (!) minuty doliczonego czasu gry. Wtedy jednak wydarzyła się prawdziwa katastrofa.

Wisła dostała rzut wolny na swojej połowie. Bramkarz wykopał piłkę w pole karne Pogoni, tam dopadł do niej Eneko Satrustegui i wbił do siatki. To oznaczało dogrywkę, w której kolejnego gola strzelili krakowianie. Ostatecznie to oni zabrali puchar do domu.