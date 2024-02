Ogromne emocje w hicie Pucharu Polski. Gol w końcówce dogrywki zadecydował!

Lech Poznań i Pogoń Szczecin świetnie zaczęły rundę wiosenną, niewykluczone, że do połowy maja będą się biły o mistrzostwo Polski. Do półfinału Pucharu Polki mogła awansować tylko jedna z tych drużyn, decydowało o tym wtorkowe starcie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Wszystko zmierzało ku rzutom karnym, bo mimo nielicznych okazji, jedni i drudzy nie potrafili trafić do siatki. Aż w końcu, w 119. minucie, świetnie stały fragment wykończył João Gamboa. I to Pogoń zagra w półfinale.