Ogromna fortuna dla zwycięzców Pucharu Polski. Tyle dostaną wielcy wygrani

Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z krajową piłką nożną - w czwartek 2 maja, na PGE Narodowym, do rywalizacji w ramach finału Fortuna Pucharu Polski podeszły ekipy Pogoni Szczecin oraz Wisły Kraków, przy czym to druga z wymienionych ekip koniec końców sięgnęła po upragnione trofeum. To jednak nie wszystko - na triumfatorów czekały naprawdę ogromne pieniądze i możliwość zgarnięcia kolejnych środków.