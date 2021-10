Odważne słowa trenera! Padły po meczu z Legią

Trener Andrzej Tychowski chwalił swoich podopiecznych podczas pomeczowej konferencji prasowej. - Gratuluję drużynie tego, że potrafiła postawić się mistrzowi. Myślę, że nie ma kibica, który żałowałby, że wydał 50 złotych na bilet - powiedział trener.

Puchar Polski. Odważna deklaracja trenera Świtu Skolwin

Szkoleniowiec Świtu pokusił się o odważną deklarację w kontekście swojego napastnika i zarazem kapitana zespołu, Szymona Kapelusza. - Dziwię się, że Szymon wciąż jest w moim zespole. Wychodzi na to, że albo ja nie znam się na piłce, albo na piłce nie znają się ludzie zarządzający klubami na wyższych poziomach rozgrywkowych. Taki zawodnik nie powinien grać w III lidze. Dzisiaj również Szymon zagrał świetny mecz - chwalił Tychowski.

Opiekun zespołu ze Skolwina został zapytany o to, co jego zdaniem zadecydowało o wygranej Legii. - Uważam, że zwłaszcza w drugiej połowie ujawniły się różnice motoryczne. My nie jesteśmy profesjonalistami i trudniej było nam wytrzymać tempo. Poza tym Legia miała też więcej jakości. Mogliśmy wybrać dwie drogi: albo od początku się cofnąć, wybijać po autach i grać na czas, albo zagrać ofensywnie i pokazać się z dobrej strony. Wybraliśmy tę drugą drogę i nie żałuję tego - przyznał Andrzej Tychowski.

Świt Skolwin zajmuje obecnie czwarte miejsce w drugiej grupie III ligi. Do lidera traci siedem punktów.

Jakub Żelepień