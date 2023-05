Od tego zaczęła się bójka. Co zrobił Mladenović? Nagranie nie pozostawia złudzeń

Kto zaczął? To nagranie nie pozostawia żadnych wątpliwości

Na nagraniu widać "jak na dłoni", że Filip Mladenović w tej sytuacji jako pierwszy wymierzył cios swojemu rywalowi. Jednak co działo się wcześniej? Do jakich prowokacji dochodziło i jakie gesty doprowadziły do takiej eskalacji i zachowania serbskiego obrońcy? To wiedzą już wyłącznie sami piłkarze.