O krok od elitarnego grona. Zadecydowała jedenastka. I to czyja

Raków Częstochowa był o krok od dołączenia do elitarnego grona. Podopieczni Marka Papszuna mieli kilkukrotnie Legię Warszawa na widelcu i gdyby tylko wykorzystali swoje szanse, właśnie świętowaliby trzeci z rzędu triumf w tych rozgrywkach. Dołączyliby tym samym do zaledwie trzech drużyn, które dokonały tego przed nimi. O niepowodzeniu zadecydował jeden rzut karny. Co znamienne – akurat ten wykonywany przez Mateusza Wdowiaka.