Faworytami byli jednak goście, którzy w elicie mają swoje problemy, ale w meczu z ekipą z Podkarpacia mieli szansę pokazać, że awans do Ekstraklasy nie był dziełem przypadku.

Niespodzianka w Rzeszowie, faworyci za burtą!

W pierwszej części gry obie drużyny stworzyły sobie kilka niezłych okazji, ale na gola trzeba było czekać aż do doliczonego czasu gry. Wtedy, po zagraniu Patryka Warczaka , do siatki trafił Luksemburczyk Sebastien Thill i w Rzeszowie zapachniało sporą niespodzianką .

Po zmianie stron trener gości zdecydował się od razu na dwie zmiany, widząc, że mecz zaczyna mu uciekać. Napór gości zaczął wzrastać, a w 62. minucie dostali "prezent" od gospodarzy, bo bardzo szybko dwie żółte kartki, a w konsekwencji czerwoną, złapał Łukasz Góra i Stal musiała kończyć to spotkanie w "10".

Wydawało się, że Puszcza jest w komfortowej sytuacji, ale Stal grała z dużym zaangażowaniem. Gospodarze czuli, że stać ich na sprawienie niespodzianki i awans do kolejnej rundy. Do samego końca zdołali utrzymać korzystny rezultat i ostatecznie to ich zobaczymy w 1/8 finału Pucharu Polski! Niepołomiczanie odpadają i będą mogli skupić się na utrzymaniu w PKO Ekstraklasie.