Nieprawdopodobny scenariusz finału Pucharu Polski. Tego nikt by nie wymyślił

Finał Pucharu Polski: Mocny początek Wisły Kraków

Stare piłkarskie porzekadło mówi jednak, że kiedy drużynie nie idzie z gry, rozwiązaniem może okazać się stały fragment. I faktycznie - najgroźniej w polu karnym Wisły zrobiło się w 36. minucie po rzucie rożnym dla Pogoni. Linus Wahlqvist dopadł do piłki, ale przestrzelił z kilku metrów. Ta sytuacja wyraźnie nakręciła "Portowców", którzy w końcówce pierwszej połowy jeszcze kilkukrotnie wypracowali sobie ciekawe okazje strzeleckie. Żadnej z nich jednak nie wykorzystali. Do przerwy był więc remis 0:0.

Pogoń Szczecin – Wisła Kraków: Niesamowity zwrot akcji w 9. minucie doliczonego czasu

Tego, co wydarzyło się później, nie przewidziałby chyba nikt. W dziewiątej minucie doliczonego czasu - w ostatniej akcji meczu - Wisła miała rzut wolny na własnej połowie boiska. Bramkarz wykopał piłkę w pole karne Pogoni, tam dopadł do niej Eneko Satrustegui i wbił do siatki. To oznaczało dogrywkę.