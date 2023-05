Niebywała historia Pucharu Polski. Powstał, aby wypełnić lukę na czas… igrzysk!

Puchar Polski powstał w 1925 roku

Dwa lata wcześniej, w 1924 roku, Związek miał inny problem. Czołowi piłkarze wyjechali na igrzyska do Paryża (trwały one wówczas od maja do lipca), a w kraju powstała sportowa luka. Mistrzostwa z 1924 roku zostały przesunięte na wiosnę 1925. Te z 1925 z kolei miały się odbyć w 1926. - W tej sytuacji stworzono namiastkę krajowej rywalizacji w postaci Pucharu Polski. Od razu trzeba zaznaczyć jednak, że wbrew powszechnemu przekonaniu, PP nie wystartował w 1926 roku, lecz już jesienią 1925. Wtedy na boiska w kilku okręgach wyszły nieliczne zgłoszone drużyny, by wyłonić swoich reprezentantów w Pucharze - wyjaśnia Potocki.