Nazywają go "Mister Puchar Polski". Zagra w czwartym finale z rzędu

Mateusz Wdowiak to prawdziwy specjalista do spraw Fortuna Pucharu Polski. Skrzydłowy wystąpił w trzech ostatnich finałach w barwach dwóch różnych drużyn - za każdym razem zwyciężając. Co więcej, w aż dwóch z trzech spotkań wpisywał się na listę strzelców. Czy we wtorek dorzuci do swojej kolekcji czwarty tytuł z rzędu? Finał Fortuna Pucharu Polski Legia Warszawa - Raków Częstochowa rozpocznie się o 16:00.