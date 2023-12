Napastnicy na miarę awansu. Poprzeczka uratowała Widzew

Po ataku zimy mecz gospodarzy w lidze został przełożony. W środę udało się doprowadzić murawę do użytku i spotkanie w Pucharze Polski doszło do skutku. Głównie na zmienników postawił Kamil Kiereś, szkoleniowiec Stali. Za to Daniel Myśliwiec, trener Widzewa, wystawił niewiele zmieniony skład do tego, który w sobotę przegrał w lidze z Radomiakiem 0:3.