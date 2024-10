Mistrz Polski bezlitosny dla II-ligowca. Jagiellonia popsuła pucharowe święto

W pomorskim mieście wciąż żywa jest pamięć o legendarnym meczu Pucharu Polski z Widzewem Łódź z 1981 r. To był poprzedni raz, gdy Chojniczanka grała z mistrzem kraju, aż do teraz. Tak jak wówczas (1-2), tak teraz "Chojna" okazała się gorsza od rywala.

Co się odwlecze to nie uciecze. Jagiellonia objęła prowadzenie w 25. minucie i był to dość kuriozalny gol - zdobył go Kristoffer Hansen bezpośrednio z rzutu rożnego. Na pewno bramkarz Michał Antkowiak mógł się zachować lepiej. Być może podstawowy golkiper Chojniczanki, Damian Primel, który ostatnio był w dobrej formie, złapałby to dośrodkowanie?