Piłkarze Wisły Kraków i Widzewa Łódź 28 lutego rozegrali spotkanie, którego stawką był awans do półfinału Pucharu Polski. Mecz ostatecznie zakończył się wygraną 2:1 gospodarzy, a po zakończeniu starcia więcej niż o postawie zawodników mówi się o pracy sędziów, którym zarzuca się wypaczenie wyniku rywalizacji.

Najwięcej kontrowersji wzbudziło uznanie wyrównującego gola dla Wisły, który padł w doliczonym czasie gry. Powtórki wykazały bowiem, że w momencie oddawania strzału przez Angela Rodado, Igor Łasicki był na pozycji spalonej, a na dodatek odpychał Mateusza Żyro. To, że sędzia Damian Kos uznając trafienie popełnił błąd , przyznał nawet przewodniczący zarządu Kolegium Sędziów PZPN.

"W czwartek wieczorem mieliśmy warsztaty VAR. Wspomnianą sytuację dokładnie i wszechstronnie przeanalizowaliśmy. Rozstrzygaliśmy, co powinien zrobić sędzia główny i VAR. Nasze stanowisko jako prezydium Kolegium Sędziów PZPN jest jasne - sędzia Damian Kos popełnił błąd. Źle ocenił sytuację" - powiedział w rozmowie z Weszło.

Kontrowersje w Pucharze Polski. Widzew Łódź złożył protest