Męczarnie faworyta w Pucharze Polski, to był impas. Zadecydowała dogrywka

Puchar Polski. Pogoń Szczecin męczyła się w Opolu

Tymczasem "Portowcy" konstruowali kolejne akcje. W słupek trafił Adrian Przyborek , do wysiłku bramkarza zmusił Wahan Biczachczjan . Goście dominowali coraz mocniej, ale brakowało im precyzji . Dobrze dysponowany był Adam Wójcik, który dwoił się i troił między słupkami. W dużej mierze dzięki jego wysiłkom do przerwy utrzymał się wynik 0:0. Pogoń wciąż nie potrafiła więc napocząć gospodarzy.

Odra - Pogoń. 90 minut nie wystarczyło

Przed drugą połową trener Skrobacz zdecydował się na dwie zmiany. Na boisku pojawili się napastnik Edvin Muratović i pomocnik Daniel Dudziński . Co ciekawe, żadnej roszady nie przeprowadził szkoleniowiec Pogoni. Najwyraźniej uznał, że da jeszcze szansę tym zawodnikom, na których postawił od początku.

Obraz gry pozostawał tymczasem taki sam. "Portowcy" przebywali na połowie rywala, mieli optyczną przewagę, z której nic nie wynikało . Po kwadransie doszło więc do podwójnej zmiany - na plac gry zostali posłani Leonardo Koutris i Kacper Łukasiak . Sztab szkoleniowy liczył na to, że impuls z ławki pomoże przełamać impas.

Puchar Polski. Pogoń gra dalej

Dodatkowe 30 minut biegania nie było czymś, co cieszyło piłkarzy Pogoni. Zwłaszcza że już w sobotę czeka ich kolejna wyjazdowa potyczka - tym razem wybiorą się do Lublina, oddalonego od Szczecina o blisko 750 kilometrów.

"Portowcy" nie zamierzali jednak oszczędzać sił i wyczekiwać rzutów karnych. Postanowili kontynuować napór i liczyć na to, że w końcu trafią do bramki. Jak się okazało - wcale nie musieli na to długo czekać. Już w 92. minucie Grosicki wykończył podanie Łukasiaka i dał swojej drużynie cenne prowadzenie.