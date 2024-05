Ma rozdarte serce przed finałem. „Przeżyłem mnóstwo pięknych chwil”

Zdroworozsądkowo Pogoń Szczecin. Przede wszystkim to klub ekstraklasowy, który na co dzień walczy o najwyższe cele. Wisła Kraków dopiero aspiruje do tego, aby wejść do elity. Poza tym w składzie "Portowców" nie brakuje piłkarzy, którzy już w swojej karierze zdobywali różne puchary, są doświadczeni na tym podłożu. To wszystko przemawia za szczecinianami, no ale - podobno to, co po "ale", jest najważniejsze - to jest Puchar Polski, jeden mecz, nie ma marginesu błędu. Wisła pokazywała już w tym sezonie, że potrafi eliminować mocniejszych przeciwników.