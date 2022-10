Lech - Śląsk dzisiaj: kiedy i o której oglądać?

Mecz Lech - Śląsk będzie "wisienką na torcie" dzisiejszych spotkań w ramach 1/16 Pucharu Polski. Stadion Miejski w Poznaniu po raz pierwszy będzie miejscem rywalizacji tych rozgrywek. To dlatego, że mistrz kraju, podobnie jak trzy inne drużyny, które rywalizowały w europejskich pucharach, dopiero teraz dołącza do rywalizacji o Puchar Polski.

Do meczu Lech - Śląsk gospodarze podchodzą jako pięciokrotny zwycięzca tych rozgrywek. Ostatni raz puchar podnieśli w 2009 roku. Prowadzeni przez Franciszka Smudę pokonali w finale Ruch Chorzów. Później Lech, również pięciokrotnie, docierał do finałowego meczu. Mimo to regularnie go przegrywał - trzykrotnie z Legią Warszawa, z Arką Gdynia i Rakowem Częstochowa.

Kiedy i o której dzisiaj Lech - Śląsk? Spotkanie kończy dzisiejszy maraton rywalizacji w Pucharze Polski. Starcie Lech - Śląsk dzisiaj (19.10.2022) rozpocznie się o godz. 20.30 na Stadionie Miejskim w Poznaniu.

Czytaj także: Wątpliwe rzuty karne w meczu Górnik - Lech. Dlaczego VAR nie pomógł?

Lech - Śląsk transmisja TV. Gdzie oglądać dzisiaj? Na jakim kanale? [19.10.2022]

Do meczu Lech - Śląsk goście podejdą po pewnej wygranej w 1/32 finału Pucharu Polski z Ruchem Wysokie Mazowieckie 4:0. Ta wysoka wygrana to tylko zasłona słabej formy Śląska Wrocław, który w Ekstraklasie notuje kiepskie występy i w tabeli ma tylko cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.

W meczu Lech - Śląsk gospodarze nie są jednak murowanym faworytem. Warto przypomnieć, że jeszcze w sierpniu Śląsk pokonał Lech 1-0 w piątej kolejce Ekstraklasy. Gigantycznej przewagi nie wykorzystali poznaniacy, a Śląsk dobrze się bronił. Można się spodziewać, że mecz Lech - Śląsk dzisiaj przybierze podobny scenariusz.

Gdzie oglądać mecz Lech - Śląsk? Spotkanie w ramach 1/16 Pucharu Polski można oglądać w telewizji na kanale Polsat Sport. Mecz poprowadzi sędzia Tomasz Musiał. Na stadionie dostępny będzie system VAR, który obsłużą Szymon Marciniak i Bartosz Heinig. Lech - Śląsk dzisiaj w Polsacie Sport o godz. 20.30.

Lech - Śląsk stream online. Gdzie oglądać Puchar Polski w Internecie? [19.10.2022]

Mecz Lech - Śląsk zapowiada się niezwykle ciekawie. Ostatnie pięć spotkań pomiędzy tymi drużynami zakończyło się jednym remisem i trzema zwycięstwami Lecha. Niemniej jednak Śląsk liczy na zmęczenie poznaniaków, który ze względu na Ligę Konferencji mecze rozgrywają praktycznie co trzy dni.

Gdzie oglądać Pucha Polski w Internecie? Lech - Śląsk stream online będzie dostępny na Polsat Box Go. Puchar Polski będzie można obejrzeć również na urządzeniach mobilnych. Tekstowa relacja na żywo Lech - Śląsk dostępna będzie w Interii.

