Większe szanse na awans do ćwierćfinału Pucharu Polski bukmacherzy przyznawali Radomiakowi Radom. W dużej mierze miała na to wpływ obecna pozycja Śląska Wrocław w ligowej tabeli. Przedostatnia lokata i zero wyjazdowych zwycięstw w tym sezonie - to nie mogło budzić w rywalach respektu.