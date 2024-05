2 maja 2024 roku na zawsze zapisze się złotymi zgłoskami w historii Wisły Kraków . Wtedy piłkarze pierwszoligowego zespołu niespodziewanie sięgnęli po Puchar Polski. Ale gdy "Biała Gwiazda" już skupia się na walce o powrót do PKO BP Ekstraklasy, w Pogoni Szczecin wciąż nie pogodzili się z pewnymi sytuacjami z czwartkowego finału . Analizę dwóch decyzji zespołu sędziowskiego przedstawił Polski Związek Piłki Nożnej, stawiając jednoznaczną opinię.

Wiśle pomogły decyzje arbitrów. Prezes Pogoni pewien

"Portowcy" byli dosłownie o kilka chwil od historycznego momentu. Aż do 99. minuty prowadzili 1:0, ale wówczas do siatki trafił Eneko Satrustegui. Hiszpan doprowadził do dogrywki, w której ostatecznie zatriumfowała "Biała Gwiazda". W meczu nie obyło się bynajmniej bez kontrowersji sędziowskich. Prezes Pogoni po ostatnim gwizdku nie gryzł się w język.